Gazze'de Kelebek Hastası Yakin Bebek: Abluka ve Malzeme Yokluğu Hayatını Tehdit Ediyor

Gazze'de Kelebek Hastası Yakin Bebek Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

MUHAMMED MACİD - İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini engelleyen ablukası altındaki Gazze'de, kelebek hastalığıyla mücadele eden Filistinli bebek Yakin Ebu Teylah'ın sağlık durumu, tedavi için gerekli yiyecek ve ilaçtan mahrum kalması nedeniyle giderek kötüleşiyor.

Yakin'in durumu: Ayrıntılı bakım ve beslenme şart

Tedavisi olmayan, yaralarının yenilenmemesi için ayrıntılı bakım ve beslenmeye ihtiyaç duyan Yakin bebek, minik vücudunu saran yaralar içinde Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Yakin'in yaşadığı hastalık Epidermolizis Bülloza (kelebek hastalığı) olup, düzenli merhem, ilaç ve yeterli beslenme gerektiriyor.

Vücudu gazlı bezlerle sarılı ve yaralar içinde olan kızının her gün bandajlarının değiştirilmesi gerektiğini anlatan annesi İsra Ebu Teylah, elinde dua etmekten başka çaresi olmadığını söylüyor.

Anne İsra'nın sözleri: Abluka acıları artırdı

İsra Ebu Teylah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sıkı ablukası ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle kızının acılarının katlandığını ifade etti. İsra, "Kızımın iki yıl önce hastaneye gitmesine gerek yoktu ancak İsrail saldırılarının neden olduğu şartlar, çadırda kalma ve tıbbi malzeme bulunamaması sağlık durumunu kötüleştirdi." dedi.

Anneden alınan bilgiye göre gerekli merhem ve ilaçların bulunamaması Yakin'in vücudundaki yaraları daha şiddetli ve acı verici hale getirdi. Normalde yaklaşık 11 kilogram olması gereken bebeğin kilosu 7 kiloya düştü; İsra, abluka nedeniyle kızının ciddi şekilde yetersiz beslenmeye maruz kaldığını ve kanının zayıfladığını aktardı.

Gazze'de acil müdahale ihtiyacı ve insani kriz

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, Gazze'de acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan 5 bin 200'den fazla çocuğun hayatının kurtarılması için bölge dışına çıkarılması gerekiyor.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin kıt olduğu ağır bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor; yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edildiği bölgede, nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaşırken, birçok kişi defalarca yerinden edilmek zorunda kaldı. Temel malzemelerden yoksun şekilde derme çatma çadırlarda veya kalabalık barınma merkezlerinde kalanlar, hijyen eksikliği ve bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya.

Ölümler ve insani bilanço

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 146'sı çocuk olmak üzere 428 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

Yakin bebek gibi tedaviye, ilaç ve gıdaya erişimi engellenen onlarca çocuğun hayatta kalma mücadelesi, bölgede derinleşen insani krizi gözler önüne seriyor.