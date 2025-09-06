DOLAR
Gazze'de On Binler Güney'e Göç: İsrail Ordusunun 'Tahliye' Emri

İsrail ordusunun saldırılarını genişletmesi ve 'tahliye' çağrısının ardından Gazze kentinden güneye doğru on binlerce Filistinli göç ediyor; bazıları ise kalmayı tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:21
Gazze'de On Binler Güney'e Göç: İsrail Ordusunun 'Tahliye' Emri

Gazze'de On Binler Güney'e Göç Ediyor

İsrail ordusunun saldırılarını genişletmesi ve 'tahliye' emrinin ardından Gazze kentinde on binlerce Filistinli yeniden yerinden ediliyor.

AA muhabiri, Gazze sahilindeki Reşid Caddesi üzerinden güneye doğru geniş çaplı bir göç hareketi yaşandığını aktardı.

İsrail ordusunun kentin kara saldırılarını genişletme ve bölge halkına 'insani bölge' yönünde kenti terk etme çağrısı yapmasının ardından Filistinliler, hayatta kalma amacıyla yeniden yollara düştü.

Öte yandan, Gazze kentinde çok sayıda Filistinlinin yerinden edilmeyi reddederek kentte kalmaya kararlı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 'insani bölge' iddiaları ve geçmiş uygulamalar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin 'insani bölge' ilan edildiğini, burada temel insani ihtiyaçların bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların bölgeye ulaştırılacağını iddia etti.

Ancak İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan etmiş; buna rağmen hem buraya giden Filistinliler hem de Mevasi'de yerinden edilen Filistinlerin çadırları defalarca hedef alınmıştı.

