Gazze'de Salgın Hastalık Uyarısı: Hepatit Vakaları 100 Bini Geçti

Filistin Sağlık Bakanı Ebu Ramazan'dan Kritik Açıklama

Filistin Sağlık Bakanı Macid Avni Muhammed Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'nde yaşanan sağlık krizine dikkat çekerek kritik açıklamalarda bulundu. Bakan, İsrail'in saldırılarının başlamasından önce Gazze'de kaydedilen hepatit vakalarının sayısının 85 iken, günümüzde bu sayının 100 bini aştığını belirtti.

Salgın Hastalıklara Karşı Acil Önlem İhtiyacı

Hastanelerin çoğunun hizmet dışı kaldığını belirten Ebu Ramazan, devam eden saldırıların sağlık altyapısını büyük ölçüde çökerttiğini ifade etti. Faaliyet sürdürmeye çalışan hastaneler kısmi hizmet vermekte ve bu durum, sağlık çalışanlarının yerinden edilmesi, elektrik kesintileri ve sıhhi koşulların kötüleşmesiyle daha da zorlaşmaktadır.

Hepatit Vakalarının Artışı ve Diğer Hastalıklar

Ebu Ramazan, "Gazze'de yalnızca hepatit vakaları değil, damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları, uyuz ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi diğer sağlık sorunlarının da alarm verici şekilde arttığını" söyleyerek, salgın hastalıkların yayılma riskinin yükseldiğini vurguladı.

Çocuk Felci İhtimali Hakkındaki Endişeler

Bakan, özellikle çocuk felci virüsü tespit edildiği yönünde endişelerin bulunduğunu ifade ederek, "Gazze'de uzun yıllardır çocuk felci vakası görülmemekte, ancak bu virüsün nereden geldiğini belirlemek için uzmanların denetiminde yeni numuneler alınması gerekmektedir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Destek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta tip iki çocuk felci virüsünün tespit edildiğini bildirerek durumu daha da ciddileştirdi.