Gazze'de Savaşın Yüzleri: İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze'nin Kuzeyindeki Kriz

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun son üç haftadır düzenlediği saldırılar sonucunda en az 1000 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sivil Savunma'ın sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu süre zarfında Gazze'nin kuzey bölgelerinde yoğun insan kaybı yaşandığını belirtti.

Yaşanan Sıkıntılar

Basal, Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya gibi alanlarda 100 bin insanın abluka nedeniyle açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, başka 100 bin kişinin ise yerinden edildiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere yardımcı olmaya çalışanların, İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Basal, uluslararası kuruluşların Gazze'deki duruma müdahale etmesi gerektiğini belirterek, bu olayların etnik temizlik politikalarıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi.

İsrail'in Stratejisi

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine dönük saldırıları, 5 Ekim’de yoğun hava bombardımanları ile başladı. 6 Ekim'de ise karadan saldırılar devreye girdi. Bu müdahalenin, İsrailli güvenlik güçlerinin hazırladığı ve bölgedeki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesini öngören planlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Güvenlik Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim’de sosyal medya üzerinden, Filistinlilere boşaltılması gereken bölgeleri gösteren haritalar paylaştı. Bu haritaların, bölgedeki insanların zorla göç ettirilmesine yönelik planların bir parçası olduğu belirtiliyor.

Sonuç ve Beklentiler

"Generaller Planı" olarak bilinen bu stratejinin, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmeyi, ardından abluka altındaki bu bölgeler için insani yardımların engellenmesini öngördüğü kaydediliyor. Gazze'deki insani kriz, bölgedeki tırmanan çatışmaların bir sonucu olarak derinleşmektedir.