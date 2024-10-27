DOLAR
34,25 0,02%
EURO
36,94 0,04%
ALTIN
3.027,67 -0,04%
BITCOIN
2.327.928,68 -0,25%

Gazze'de Savaşın Yüzleri: İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze'de yaşanan insani durum, sivil kayıplar ve göç zorunluluğuyla daha da kritik bir hale geliyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:27
Gazze'de Savaşın Yüzleri: İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze'nin Kuzeyindeki Kriz

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun son üç haftadır düzenlediği saldırılar sonucunda en az 1000 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sivil Savunma'ın sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu süre zarfında Gazze'nin kuzey bölgelerinde yoğun insan kaybı yaşandığını belirtti.

Yaşanan Sıkıntılar

Basal, Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya gibi alanlarda 100 bin insanın abluka nedeniyle açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, başka 100 bin kişinin ise yerinden edildiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere yardımcı olmaya çalışanların, İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Basal, uluslararası kuruluşların Gazze'deki duruma müdahale etmesi gerektiğini belirterek, bu olayların etnik temizlik politikalarıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi.

İsrail'in Stratejisi

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine dönük saldırıları, 5 Ekim’de yoğun hava bombardımanları ile başladı. 6 Ekim'de ise karadan saldırılar devreye girdi. Bu müdahalenin, İsrailli güvenlik güçlerinin hazırladığı ve bölgedeki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesini öngören planlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Güvenlik Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim’de sosyal medya üzerinden, Filistinlilere boşaltılması gereken bölgeleri gösteren haritalar paylaştı. Bu haritaların, bölgedeki insanların zorla göç ettirilmesine yönelik planların bir parçası olduğu belirtiliyor.

Sonuç ve Beklentiler

"Generaller Planı" olarak bilinen bu stratejinin, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmeyi, ardından abluka altındaki bu bölgeler için insani yardımların engellenmesini öngördüğü kaydediliyor. Gazze'deki insani kriz, bölgedeki tırmanan çatışmaların bir sonucu olarak derinleşmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28 Ekim 2024 Gündemi
2
Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
İtalya'da Siber Casusluk Skandalı: Ünlü İsimlerin Bilgileri Ele Geçirildi
4
Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı: Askeri Üs ve 9 Yerleşim Hedef Alındı
5
Türk Kızılay'dan Uluslararası Konferansta Şehir Savaşlarına Dikkat
6
KKTC Hastanesinde Bebek Ölümü Üzerine İnceleme Başlatıldı
7
Ümraniye'de İlginç Olay: Öğrenci Okula Bıçak Getirdi

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek