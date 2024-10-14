Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Çağrısı: Bombalar Altında Yaşamak İstemiyoruz

Gazze'deki İnsanlar Bombalar Altında

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in devam eden hava saldırıları nedeniyle Gazze'deki halkın zor durumlarda olduğunu duyurdu.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ne Yapılan Saldırılar

MSF, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, 14 Ekim tarihinde, MSF tarafından desteklenen Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir alanın hedef alındığını açıkladı. Saldırının sonuçları arasında 65 yaralı ve 5 ölü yer alıyor.

Artan Bombardımanlar ve Sonuçları

Açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin Mart 2024'ten bu yana 7 kez bombalandığı, bunlardan üçünün yalnızca son bir ay içinde gerçekleştiği belirtildi. Bu kanlı döngünün sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Yardım Çağrısı ve Ateşkes İhtiyacı

MSF'nin mesajında ayrıca, sağlık tesisleri ve personelin korunması gerektiği ifade edilerek, savaşan tarafların hastane alanlarına saygı göstermeleri gerektiğinin altı çizildi. "Gazze'deki insanlar acımasız bombalamalar altında sıkışmış durumda. Bu kan dökülmesini durdurmak için şimdi bir ateşkes gerekiyor," denildi.

Eliza Sabatini'nin Tanıklığı

MSF hemşiresi Eliza Sabatini, saldırılarda karşılaştıkları manzarayı "bir yıkım sahnesi" olarak tanımladı. Sabatini, "İnsanlar uyurken çadırlar alev aldı. Hastane, 10 çocuk ve 8 kadın olmak üzere 40 hastayı tedavi etti. Bunların çoğu ciddi yanıklarla geldi. Kapasite yetersizliği nedeniyle 25 yaralı daha sevk edilmek zorunda kaldı," şeklinde konuştu.