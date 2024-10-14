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Gazze'deki Hastanelere İlaç ve Gıda Yardımı Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere acil ilaç ve gıda yardımında bulunulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:42
Gazze'deki Hastanelere İlaç ve Gıda Yardımı Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Yardım Çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere ilaç ve gıda ulaştırılması için çağrıda bulundu.

Hastanelerin Zor Durumu

Bakanlık, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin kritik durumuna dikkat çekti. "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki zalim kuşatması onuncu gününde de sürmekte ve şiddetlenmektedir. Kuşatma altında kalan hastaların ve sağlık personelinin acil olarak ilaç, tıbbi malzeme ve gıda yardımlarına ihtiyacı vardır," ifadeleri kullanıldı.

Gıda ve Tıbbi Malzeme Krizi

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde sıkı bir kuşatma uygulamaktadır. Bu durum, gıda maddeleri, tıbbi malzeme, su ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin temininde ciddi sıkıntılara yol açarak, bölgedeki açlık durumunu dayanılmaz hale getirmektedir.

Geçiş ve Göç Yasakları

Ayrıca, İsrail ordusunun Salahaddin Caddesi üzerinden Gazze'ye olan geçişleri engellemek için kuzeyde toprak yığınları ile setler oluşturarak Filistinlileri güneye göçe zorladığı bildirilmektedir.

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