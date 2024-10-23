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Gazze'deki İsrail Saldırıları: 1047 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1047 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi, sağlık durumu kritik seviyede.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:25
Gazze'deki İsrail Saldırıları: 1047 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Gazze'de Sağlık Çalışanlarını Etkiliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında 1047 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son Durum

Burş, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail’in 7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze Şeridi’nde başlattığı saldırılar sonucu sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Özellikle Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin durumu içler acısı. İsrail ordusu, hastaneleri kuşatarak vatandaşa yönelik saldırılarına devam ediyor.Burş, "İnsansız hava aracıyla yapılan saldırıda doktor Muhammed Ganim ve hemşire Muhammed Merzuk Selman da yaşamını yitirdi" diye ekledi.

Uluslararası Yardım ve Sağlık Sisteminin Çöküşü

Burş, ayrıca İsrail’in 310 sağlık çalışanını gözaltına aldığını ve uluslararası yardım kuruluşlarının bölgede çalışmasına izin verilmediğini vurguladı. "Görevini yapmaya çalışan sağlık çalışanları hedef alınıyor," dedi.

Bir İnsani Dram

Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi Başhekimi Mervan Sultan ise kuşatma nedeniyle hastalarının tedavi edilemediğini dile getirerek, 55 yaşındaki bir siroz hastası kadının, oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Mervan, cenaze işlemleri için dışarıya çıkamadıklarını ve cenazenin hastane içerisine defnedileceğini belirtti.

Ayrıca, kuşatma nedeniyle hastanelerinde son hafta içinde üç hasta hayatını kaybetti.

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