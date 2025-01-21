Gazze'deki Yıkım: AA Muhabiri Ailesinin Naaşlarını Bulmak İçin Dönüş Yaptı

Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilan edildiği ilk saatlerde, 14 ay önce ailesini kaybeden AA muhabiri Remzi Ebu Kumsan, yıkılan evine döndü. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evinin yerinde tanınmaz bir yıkım buldu.

Ebu Kumsan, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes sonrası, hayatını kaybeden annesi, eşi ve kızının cenazelerine ulaşabilmek için hemen evine gitme kararı aldı. Ancak, yıllardır yaşadığı alanın bir moloz yığınına dönüşmüş olduğunu gördü.

Evini bulduğunda, “Bölge tanınmaz halde. 36 yıldan fazla süre yaşadığım yeri yapılarını tanıyabilmem için incelemem gerekti.” ifadelerini kullanan Kumsan, evinin bulunduğu alanda hiçbir yaşam belirtisi kalmadığını aktardı.

Ebu Kumsan, “Enkazın yıkıntılarının başında tek başıma durdum. Ürkütücü sessizlik her tarafımı sardı. Ailemin kokusuyla kendimi avutmaya çalıştım. Annem, karım, beş yaşındaki kızım, iki kız kardeşim, kocaları ve çocuklarının bedenleri enkaz altında.” dedi.

Cibaliya'daki Yıkımın Boyutu

Evinin yerinde tamamen yıkılmış bir bölge gören Ebu Kumsan, geçmişteki binaların hepsinin yerle bir olduğunu, geriye sadece enkazın kaldığını belirtti. Cibaliya'daki yıkımın boyutlarını kamerayla belgeleyen Ebu Kumsan, “Yıkım, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaların yol açtığı yıkımları aşıyor.” sözleriyle dikkati çekti.

Ebu Kumsan, Gazze'nin kuzeyine uygulanan saldırıların ardından ulaşım araçlarının sayısının azalması nedeniyle, moloz ve çamur dolu yolları saatler boyunca yürüyerek kat etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İsrail ile Hamas Arasındaki Ateşkes Anlaşması

Katar, 15 Ocak'ta yapılan anlaşmayla İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası yapılacağını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi ve 42 günlük ilk aşama boyunca 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Ateşkesin ardından yapılan saldırılar sonucunda 46 bin 913 kişinin hayatını kaybettiği, 110 bin 750 kişinin ise yaralandığı bildirildi.