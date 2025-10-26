Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum — Zülfikar ve Ayhan'dan Çağrı

Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum'da Son Gün Konuşmaları

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararının açıklanacağı programın son gününde İstanbul Üniversitesi'nde konuşmalar yapıldı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar

İÜ Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda konuşan Zülfikar, zulmü "bir yanlışı bilinçli yapmak" şeklinde tanımladı. Zülfikar, dünyanın bir yerinde zulmün sürmesi halinde geri kalanının bundan rahatsız olmamasını mümkün görmediğini belirterek, "Haksız yere insanları öldürmek, vatanlarından çıkarmak dün de vardı, bugün de var. Yarın da olmaması için tepki göstermemiz lazım. Bilim dünyasının sessiz kalmaması lazım. Bu durumların tekrarlanmaması için neler gerektiğinin bütün detaylarıyla anlatılması ve uygulanması konusunda da titiz takip gerekir." dedi.

Zülfikar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten birkaç gün sonra bunu protesto eden senato kararını yayınladıklarını ve öğretim üyelerine, meslektaşlarına, çalışma arkadaşlarına ve öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür ettiğini aktardı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Gazze Mahkemesinin acı gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu söyleyerek, lojistik destekçi olmaktan onur duyduklarını belirtti. Ayhan, "2024 yılının ortalarında Prof. Richard Falk tarafından önerildiği ilk andan itibaren Gazze Mahkemesini destekleme kararı aldık" dedi ve bu girişimin "milyonlarca insanın karşılıksız kalan adalet çağrısına cevap" olduğunu vurguladı.

Ayhan, İsrail saldırılarından bu yana 60 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 200 bin kişinin yaralandığını, 2 milyona yakın insanın yerinden edildiğini hatırlattı. "Gazze Mahkemesi, kurulduğu günden bu yana acıların boyutunu ortaya koyan, küresel kurumların başarısızlığını vurgulayan ve sessizliğin adaletsizliği nasıl derinleştirdiğini hatırlatan ahlaki ve hukuki bir platform olarak hizmet vermiştir," dedi.

Ayhan, Gazze Mahkemesinin özgünlüğünün tamamen bağımsız yapısından kaynaklandığını ve "Hiçbir siyasi veya mali otoritenin etkisi altında değildir" sözünü yineledi. Kararın yayımlanmasının ardından davayı uluslararası alanda savunmaya, liderlerle, parlamentolarla, BM ve diğer kurumlarla görüşmeye devam edeceklerini, gençlik ağlarını seferber edeceklerini ve işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının son gününde konuşmalar gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan konuşma yaptı.