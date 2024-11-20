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Gazze'nin Kuzeyinde Yetersiz Beslenme Vakaları Artıyor

İsrail kuşatması altındaki Gazze'de 17 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurdu. Durum giderek kötüleşiyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:16
Gazze'nin Kuzeyinde Yetersiz Beslenme Vakaları Artıyor

Yetersiz Beslenme Krizi Gazze'de Derinleşiyor

İsrail'in bir ayı aşan kuşatmasıyla mücadele eden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde, çocuklarda yetersiz beslenme vakalarının sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, bölgedeki durumun giderek daha da kötüleştiğini belirterek, "Dünden bu yana 17 çocuk yetersiz beslenme belirtileriyle acil servise geldi" ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım Girişi Engelleniyor

Ebu Safiyye, hastanenin içinde bulunduğu zor koşulları şu sözleriyle ifade etti: "Hala sıkı bir kuşatma altındayız. İlaç, sağlık ekibi ve yiyecek... hiçbir şeyin girişine izin verilmiyor. Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin hizmet vermesine müsaade edilmiyor." Bölgede, sağlık hizmetlerinin tıkanması hastaların hayatını tehdit ediyor.

Yaralıların Durumu Kritik

Hastane müdürü, hastanede 85 yaralı çocuk ve kadının bulunduğunu ve bunlara en temel sağlık hizmetlerinin dahi verilemediğini vurguladı. "Yoğun bakımda kalan 6 kişinin durumu kritik" diyen Ebu Safiyye, yetersiz beslenme vakalarının giderek arttığını ve durumun felakete dönüşmekte olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Destek İhtiyaç Duyuluyor

Uluslararası hiçbir tarafın insani koridor açmak adına harekete geçmediğini belirten Ebu Safiyye, tıbbi malzemeler, sağlık personeli, bebek maması ve yetersiz beslenme tedavileri için gereken ilaçlar gibi acil ihtiyaçların karşılanması için çağrıda bulundu.

Filistinlileri Göçe Zorlama Planları

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim tarihinde düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından, 6 Ekim'de kara saldırıları başlayarak bölge halkını göçe zorlamayı amaçladığı iddia ediliyor. Saldırılar, hastaneleri hedef alırken, sağlık personelinin alıkonulmasına da neden oluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettirmeyi amaçlayan bir harita paylaşarak, bölgeleri boşaltmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bu durum, daha önce "generallerin planı" olarak bilinen stratejiyle paralellik gösteriyor. Bu planın amacı, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi ve bunun sonucunda bölgenin kuşatılması olarak ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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