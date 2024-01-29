Gazze Şeridi'nde 1 gazeteci daha İsrail saldırılarında hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde aylardır saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bir gazeteciyi daha öldürdü. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin ortasındaki Ez-Zevayide mahallesinde gazeteci İsam el-Lulu'nun evine saldırdığını bildirdi. Saldırıda, gazeteci Lulu ve aile fertleri (eşi, oğlu, gelini ve torunu) yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten itibaren yaptığı saldırılarda 121 gazeteci öldü.





GAZZE'DE ÖLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 26 BİN 422'YE ULAŞTI

İsrail'e karşı "Filistinlilerin ve özellikle Mescid-i Aksa'nın sürekli saldırı altında olmasına tepki gösterme" amacıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te geniş çaplı bir saldırı başlattı. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce cesedin kaldığı belirtilirken, halkın korunmaya çalıştığı hastane ve okullar da hedef alınarak sivil altyapı yıkıldı.





SALDIRILARDA 557 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 220'si kara harekatında olmak üzere 557 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 gün süreyle ve sonrasında 3 gün daha uzatılarak "insani mola" verildi. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi gözaltına alıp tutuklamaya devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 373 Filistinli öldü. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır bölgesinde süren çatışmalarda ise 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah üyesi ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.