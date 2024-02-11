Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 176'a ulaştı

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze Şeridi saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 28 bin 176'ya, yaralıların sayısı ise 67 bin 784'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 176'a ulaştı
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İsrail, Gazze Şeridi'ne 128 gündür durmaksızın saldırıyor. Binlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail, saldırılarına son vermeyip güneydeki Refah şehrini hedef alıyor. İsrail ordusunun Gazze'deki vahşetinde ölü sayısı her gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son bir günde yapılan saldırılarda 112 Filistinli öldü, 173 Filistinli yaralandı.

Açıklamada, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 28 bin 176'ya, yaralıların sayısının ise 67 bin 784'e ulaştığı bildirildi.

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