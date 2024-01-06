Gazze Şeridi'nde şiddet sürüyor: Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 122 kişinin daha öldüğünü açıkladı. Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde şiddet sürüyor: Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi
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Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz hakkında Gazze Sağlık Bakanlığı bir basın bildirisi yayınladı. Bildiride, İsrail'in 92 gündür sürdürdüğü saldırılarda son bir günde 122 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 256 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

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GAZZE'DE ÖLÜM SAYISI ARTIYOR: SON 24 SAATTE 122 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılarda 12 ayrı katliam yaptığını duyurdu. Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının son bir günde 122 artışla 22 bin 722'ye, yaralıların sayısının ise 589 artışla 58 bin 166'ya ulaştığını bildirdi.

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