Gazze Sivil Savunma: Yakıt Krizi İnsani Müdahaleyi Engelliyor

Gazze’deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, yakıt tedarikindeki ciddi aksaklıkların insani müdahale kapasitesini önemli ölçüde azalttığını bildirdi. Kurum, ağustos ayı başından bu yana aylık ihtiyacın yalnızca 10’da biri oranında karşılanabildiğini vurguladı.

Sivil Savunma’nın açıklaması

Sivil Savunma açıklamasında, "Yakıt krizimiz devam ediyor. Ay başında insani yardım alanında çalışan kurumlardan yalnızca 1500 litre yakıt alabildik." ifadesine yer verildi. Kuruma göre, insani çağrılara etkin şekilde yanıt verebilmek için aylık 15 bin litre yakıta ihtiyaç bulunuyor.

Kritik ihtiyaçlar ve operasyonel etkiler

Açıklamada, temin edilen miktarın yalnızca araçlarda kullanılan mazotu karşıladığı; kurtarma ekipmanlarının ihtiyaç duyduğu benzinde ise büyük sıkıntı yaşandığı belirtildi. Kuruluş, aylık 3 bin litre benzine ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Sivil Savunma ayrıca, araçların birçok kez yakıt yetersizliği veya yedek parça eksikliği nedeniyle arızalanarak görevlerini yerine getiremediğini bildirdi. Bu durumun, acil kurtarma ve insani yardım müdahalelerinin gecikmesine yol açtığı kaydedildi.