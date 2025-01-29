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Gazze'ye Yardım Gönderen 14. İyilik Gemisi Mısır'da

Mersin'den yola çıkan 14. İyilik Gemisi, Gazze için insani yardım mıhraklarıyla Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:57
Gazze'ye Yardım Gönderen 14. İyilik Gemisi Mısır'da

Gazze'ye İnsani Yardım Ulaşımı Hız Kazanıyor

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Mersin Limanı'ndan yola çıkan ve Gazze'ye insani yardım taşıyan geminin, Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Büyükelçilik, Türkiye'den gönderilen yardımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ateşkesin ilanından sonra Gazze'ye insani yardım faaliyetlerinin büyük bir ivme kazandığını vurguladı. Akdeniz isimli bu gemi, Türkiye'nin insani yardım çalışmaları çerçevesinde "14. İyilik Gemisi" olarak kaydedildi.

Gemi Heyecanla Karşılandı

Ariş Limanı'na ulaşan gemiyi, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısırlı liman yetkilileri ve Mısır Kızılay temsilcileri karşıladı.

Açıklamada ayrıca, ikinci yardım gemisinin de 2 Şubat Pazar günü Mısır'a ulaşacağı belirtiliyor.

Yardım Malzemeleriyle Dolu

Dün Mersin'den yola çıktığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14. insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak" dedi.

Yerlikaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."

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