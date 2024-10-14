Gazzeli Çocuklar Slovenya'da Tedavi Oluyor

Gazzeli Çocuklar Slovenya’ya Ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaralanan 10 çocuk, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarından faydalanmak için Slovenya'nın başkenti Lübliyana’ya getirildi.

Rehabilitasyon Süreci Başlıyor

Başkentte bulunan Soca Rehabilitasyon Enstitüsü'nde tedavi görecek olan bu çocukların, uzman ekipler eşliğinde rehabilitasyon sürecine de başlanacak.

Slovenya Başbakanı'nın Mesajı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkeyi ziyaret eden Gazzeli çocukları sıcak bir şekilde karşıladığını belirtti. Başbakan, çocuklara başarılı bir iyileşme süreci dileyerek, "Gazze'den gelen çocuklara, kendilerine eşlik edenlerle birlikte, yaşadıkları korkunç olaylardan uzak, güzel bir süreç diliyorum," ifadelerini kullandı.

Uzun Süreli Destek Programı

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, çocuklar 42 gün boyunca Lübliyana’da tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçerek psikolojik destek alacaklar.

Hatırlatmak gerekirse, Slovenya, İsrail'in saldırılarının ardından geçen haziran ayında Filistin'i devlet olarak tanıdığını ilan etmişti.