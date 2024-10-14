DOLAR
34,26 0,11%
EURO
37,47 0,17%
ALTIN
2.930,99 -0,09%
BITCOIN
2.223.341,56 -3,51%

Gazzeli Çocuklar Slovenya'da Tedavi Oluyor

İsrail saldırılarında yaralanan 10 Gazzeli çocuk, Slovenya'da tedavi ve rehabilitasyona alındı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:09
Gazzeli Çocuklar Slovenya'da Tedavi Oluyor

Gazzeli Çocuklar Slovenya’ya Ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaralanan 10 çocuk, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarından faydalanmak için Slovenya'nın başkenti Lübliyana’ya getirildi.

Rehabilitasyon Süreci Başlıyor

Başkentte bulunan Soca Rehabilitasyon Enstitüsü'nde tedavi görecek olan bu çocukların, uzman ekipler eşliğinde rehabilitasyon sürecine de başlanacak.

Slovenya Başbakanı'nın Mesajı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkeyi ziyaret eden Gazzeli çocukları sıcak bir şekilde karşıladığını belirtti. Başbakan, çocuklara başarılı bir iyileşme süreci dileyerek, "Gazze'den gelen çocuklara, kendilerine eşlik edenlerle birlikte, yaşadıkları korkunç olaylardan uzak, güzel bir süreç diliyorum," ifadelerini kullandı.

Uzun Süreli Destek Programı

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, çocuklar 42 gün boyunca Lübliyana’da tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçerek psikolojik destek alacaklar.

Hatırlatmak gerekirse, Slovenya, İsrail'in saldırılarının ardından geçen haziran ayında Filistin'i devlet olarak tanıdığını ilan etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gıda Analizlerinde Yüzde 0.1 Hassasiyetle Kusurlar Tespit Ediliyor
2
Lübnan'da İsrail Saldırıları: 8 Ölü
3
TSE'nin 70. Yılı ve Dünya Standartlar Günü Kocaeli'de Coşkuyla Kutlandı
4
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Sahipleri Açıklandı
5
Gazzeli Çocuklar Slovenya'da Tedavi Oluyor
6
Adalet Bakanı'nın Anayasa Açıklamaları
7
Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak