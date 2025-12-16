Gebze'de Renkli Çoraplı Kuzgun Çocuk Oyunu GKM'de Sahnelendi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Renkli Çoraplı Kuzgun" adlı çocuk oyunu, Gebze Kültür Merkezi (GKM)'nde çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisiyle izleyiciyle buluştu.

Renkli dekor ve kostümleriyle dikkat çeken oyunda, dostluk, yardımlaşma, paylaşma ve farklılıklara saygı gibi değerler eğlenceli ve akıcı bir dille anlatıldı. Oyuncuların zaman zaman çocuklarla interaktif iletişim kurduğu sahneler, minik izleyicilere keyifli anlar sundu.

Etkinlik, hem görselliği hem de öğretici içeriğiyle ailelerin beğenisini topladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tiyatro, sinema ve atölye çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

