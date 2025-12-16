DOLAR
Gebze'de Renkli Çoraplı Kuzgun Çocuk Oyunu GKM'de Sahnelendi

Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Renkli Çoraplı Kuzgun" çocuk oyunu, renkli dekoru ve interaktif anlatımıyla çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:46
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Renkli Çoraplı Kuzgun" adlı çocuk oyunu, Gebze Kültür Merkezi (GKM)'nde çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisiyle izleyiciyle buluştu.

Renkli dekor ve kostümleriyle dikkat çeken oyunda, dostluk, yardımlaşma, paylaşma ve farklılıklara saygı gibi değerler eğlenceli ve akıcı bir dille anlatıldı. Oyuncuların zaman zaman çocuklarla interaktif iletişim kurduğu sahneler, minik izleyicilere keyifli anlar sundu.

Etkinlik, hem görselliği hem de öğretici içeriğiyle ailelerin beğenisini topladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tiyatro, sinema ve atölye çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

