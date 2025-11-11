Gediz HEM’den El Emeği Kış Desteği Öğrencilere Ulaştı

Gediz Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından dikilen kışlık kıyafetler, Göynükören ve Üzümlü okullarında düzenlenen törenlerle ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 12:04
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Gediz Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında diktikleri kışlık kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Yardım, Göynükören İlkokulu ve Üzümlü İlkokulu/Ortaokulunda düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi.

Törenlere; İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Aydın, Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu, Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, Üzümlü İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Abdullah Kaya ve Göynükören İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Hakan Özsoy katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, bu tür sosyal projelerin devam edeceğini belirterek, kursiyerlerinin el becerilerini iyilik için kullanmalarından büyük gurur duyduklarını ifade etti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Aydın’ın Açıklaması

"Gediz Halk Eğitimi Merkezimizin kıymetli kursiyerlerinin el emeği, göz nuru ile hazırladığı kışlık kıyafetlerin öğrencilerimize ulaşması bizler için çok kıymetli. Kursiyerlerimizin bu örnek dayanışmasından duyduğumuz memnuniyet ve gurur tarif edilemez. Bu çalışma, sadece bir giysi yardımı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhunu ve gönüllülük bilincini gençlerimize aktaran çok güzel bir derstir. Emeği geçen başta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy olmak üzere tüm kursiyer ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, tüm yorgunluğumuzu alıyor"

