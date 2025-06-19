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Geleceğin Tasarımcılarından Etkileyici Defile

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen defilede, geleceğin tasarımcıları hayal güçlerini kumaşlarla buluşturdu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 00:17
Geleceğin Tasarımcılarından Etkileyici Defile

Geleceğin Tasarımcıları Rami Kütüphanesi'nde Defileye İmza Attı

Moda ve Tasarım Derneği (MOTAD) öncülüğünde gerçekleştirilen ve Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu iş birliğiyle yürütülen "Future Designers Scout" sosyal sorumluluk projesi, Rami Kütüphanesi'nde etkileyici bir defileye ev sahipliği yaptı.

Projenin Teması ve Katılımcılar

Geçmişin İzlerini Bul, Geleceğin Giysilerini Tasarla” mottosuyla hayata geçen projeye, yaklaşık 100 öğrenci başvurdu. Değerlendirmeler sonucunda, 7-10 yaş aralığında 16 öğrenci finale kalarak defilede yer alma hakkı kazandı.

Büyük Destek ve Eğitim Süreci

Türkiye'de bir ilki temsil eden bu pilot proje, ocak ayında başlamış olup finale kalan çocuklara, sektördeki önemli tasarımcılar tarafından eğitim ve birinci sınıf mentorluk desteği sağlandı. MOTAD, projede gereken tüm kumaş, dikim ve materyal giderlerini üstlendi.

İlgi Dolu Çizimlerle Başladık

MOTAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kazıkkaya, AA muhabirine projeye dair yaptığı açıklamada, devlet okulundaki çocukların çizimlerini gördüklerinde yaşadıkları mutluluğu ifade etti. Kazıkkaya, "Çizimlerde güzel şeyler görünce, biz de dernek olarak öğrencilere bir katkı sağlamak istedik." diyerek projeye olan inançlarını vurguladı.

Gelecek İçin Umut Vadeden Proje

Kazıkkaya, gelecekte bu projeyi Türkiye genelindeki liselere yaymayı hedeflediklerini belirtirken, "Bir çocuk, liseye gittiğinde artık üniversiteye gelmeden ne yapacağını bilmesi lazım" dedi. Tasarlanan kıyafetlerin ardından bir müze veya sergi açma planlarının olduğunu da ifade etti.

Eğitimlerin Sonucunda Etkileyici Bir Defile

Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu Müdürü Ferhat Kurt, projenin öğrencilerin yeteneklerini değerlendirmek amacıyla ortaya çıktığını belirtirken, “Asıl amacımız yeteneklerinin peşinden koşmalarını sağlamaktı" diyerek projeye olan katkılarını öne çıkardı.

Defileye Övgüler Yağdığı Anlar

Defilenin ardından, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin ve Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, projeye emek verenlere teşekkür ederek kısa bir konuşma yaptı. Ayrıca, defiledeki kıyafetlerin tasarımlarını yapan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Moda ve Tasarım Derneği (MOTAD) öncülüğünde, Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu iş birliğiyle...

Moda ve Tasarım Derneği (MOTAD) öncülüğünde, Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu iş birliğiyle yürütülen "Future Designers Scout" başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Rami Kütüphanesi'nde defile gerçekleştirildi.

Moda ve Tasarım Derneği (MOTAD) öncülüğünde, Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu iş birliğiyle...

Moda ve Tasarım Derneği (MOTAD) öncülüğünde, Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu iş birliğiyle yürütülen "Future Designers Scout" başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Rami Kütüphanesi'nde defile gerçekleştirildi.

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