Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması'nın Ödül Töreni

Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması'nın kazananları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından düzenlenen etkinlik, Anadolu imam hatip liseleri arasında yapılan musiki yarışmasının sonuçlarını bekleyen katılımcılar için büyük bir heyecan kaynağıydı.

Ödül Töreninin Başlangıcı

Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle etkinlik başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, burada yaptığı konuşmada, dini musiki, Türk sanat musikisi ve halk musikisi alanında eğitim gören öğrencilerin yalnızca müzik eğitimi almadığını, aynı zamanda medeniyet tasavvuruyla da iç içe olduklarını vurguladı.

Gençlere Övgü

Ökten, öğrencilerin yarışmaya katılmakla kalmayıp, tanışmak ve birlikte üretmek için de bir araya geldiklerini belirterek, "Sevgili gençler, her biriniz bu nadide eserleri icra ederken emeğinizi, heyecanınızı, hayalinizi ve inancınızı dile getiriyorsunuz. Necip Fazıl'ın dediği gibi, belli ki gözünüz büyük sanatkarlıkta. Mesafeler ekininiz, zaman madeniniz olsun, sanatınız güzelliklere vesile olsun diliyorum." şeklinde ifade etti.

MÜSDAV ve Destekler

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, performanslarını zevkle dinlediklerini aktardı. MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu ise vakıflarının, İslam'ın insanlığa barış ve huzur getiren evrensel mesajını tanıtmak üzere kurulduğunu ifade etti. Bekiroğlu, bu mesajın toplumlara ulaşmasında kültür ve sanatın önemli bir rol oynadığını ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde sanat programı uygulayan imam hatip liselerindeki gençleri desteklemek için çalıştıklarını belirtti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Konuşmaların ardından, "Musikinin Mimarları", "Geleceğin Ustaları" ve "Solo Performans" kategorilerinde ödül kazanan okul ve öğrencilere ödülleri verildi. Tören, müzik tutkunları için unutulmaz anlarla dolu bir etkinlik haline geldi.

"Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması"nın ödül töreni Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) organizasyonunda, musiki programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (sol 5), MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu (sağ 5) ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen (sol 4) de katıldı.

"Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması"nın ödül töreni Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) organizasyonunda, musiki programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (sol 5), MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu (sağ 5) ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen (sol 4) de katıldı.