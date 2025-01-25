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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Van'da Spor Yatırımları Açıklaması

Bakan Bak, Van'da spor salonları ve yüzme havuzları açıldığını belirterek, gençlerin terörden uzak durması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:49
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Van'da Spor Yatırımları Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da Spor Yatırımlarını Duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Van'da spor tesislerinin artmasıyla birlikte, gençlerin ve çocukların terörden uzak tutulmasını hedeflediklerini ifade etti. Bakan Bak, "Kentte 3 çok amaçlı spor salonu, ilçelerde 15 yüzme havuzu açtık. Buz pateni tesisini kuruyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın terörden uzak durmasını istiyoruz." dedi.

Spora Yönelik Yatırımlar ve Hedefler

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, yaklaşık 1,5 ay önce kentte katıldığı açılışlara da değindi. Gençlerin spor yapmasını teşvik etmenin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu tesislerimizin tamamı sizlerin. Buradaki spor salonuna adını verdiğimiz sporcu Nur Tatar, bu ülkenin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırdı. Olimpiyat birincisi, üçüncüsü, dünya ve Avrupa şampiyonu Van'ın öz kızı Nur Tatar burada yetişti. Nur Tatar gibi yeni sporcuların yetişmesini, çocuklarımızın spor yapmalarını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını istiyoruz."

Gençler İçin Destek ve Burs İmkanları

Bakan Bak, teşkilat çalışmalarının partilerinin yenilenme sürecinin bir parçası olduğunu belirterek, Türkiye genelinde 860 yurtta970 bin gence barınma imkanı sağlandığını dile getirdi. Sabah kahvaltılarının ve akşam yemeklerinin ücretsiz olduğunu açıklayan Bakan Bak, devamında:

"600 bin çocuğumuza burs, 950 bin çocuğumuza kredi veriyoruz. Gençlere değer veren Cumhurbaşkanımızla çalışmak, bir arada olmak bizlere gurur veriyor. Bu millet, önüne çıkarılan tüm engelleri aşan, 'Muhtar bile olamazsın.' dedikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptı. AK Parti ve Cumhurbaşkanı, mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. Terörsüz Türkiye diyoruz. Çocuklarımızı spor yapmaya getirin."

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