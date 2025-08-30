DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.449.059,46 -0,58%

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:06
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

103. yıl dönümünde vatan kahramanlarına şükran

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yayımlandığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bu büyük destanı aziz milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tarihin her döneminde fedakarca vatan müdafaasında bulunan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Valisi Davut Gül 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tebrikleri Kabul Etti
2
Rusya: Ukrayna'nın Gece Saldırılarında 86 İHA İmha Edildi
3
Bakan Kurum'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
4
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
6
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
7
MSB'den 30 Ağustos'a Özel Video Klibi: TSK'nın Gücü Öne Çıktı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı