Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

103. yıl dönümünde vatan kahramanlarına şükran

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yayımlandığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bu büyük destanı aziz milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tarihin her döneminde fedakarca vatan müdafaasında bulunan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."