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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Van'da Önemli Açıklamalar: Sporun Gücü ve Yatırımlar

Osman Aşkın Bak, Van'da yaptığı konuşmada spor tesislerinin önemine değinerek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:59
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Van'da Önemli Açıklamalar: Sporun Gücü ve Yatırımlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da önemli mesajlar verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Terörden uzak bir ülke istiyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz, terörün pençesine gitmesini istemiyoruz. O yüzden çocuklarınızı gençlik merkezlerimize, spor tesislerimize getirin." ifadelerini kullandı.

İpekyolu İlçesi'ndeki Açılış Töreni

Bakan Bak, Van'ın İpekyolu ilçesinde çok amaçlı spor salonunun toplu açılış törenine katıldı. Spor alanındaki yatırımların ülkenin her yerinde sürdüğünü belirten Bak, "Bugün Van'da birçok tesisi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi.

Yatırımlar ve Gençler İçin Spor Tesisleri

Bakan, açılan tesislerin içeriğini de aktararak, “Çok amaçlı spor salonları, sporcu fabrikaları, butik spor salonları, yüzme havuzları ve gençlik merkezleri” ile Vanlı gençlerin hizmetinde olacaklarını vurguladı. "Gençler bizim için çok önemli," dedi.

‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi

Bakan, Türkiye genelinde hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” ile 11 milyon çocuğa yüzme öğrettiklerini belirtti. Ayrıca, “Yetenek Tarama Projesi” ile 4,5 milyon çocuğa yetenek taraması yapıldığını ifade etti.

Terörden Uzak Bir Gelecek

Bakan Bak, Türkiye çapında modern spor tesisleri inşa edilmekte olduğunu ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığı ile yapılacağını hatırlattı. Gençlerin uluslararası şampiyonalarda bayrağı en yükseğe çıkarması gerektiğini vurgulayan Bak, “Bu ülkenin bayrağını uluslararası şampiyonalarda göndere çektirsinler.” dedi.

Gençlerin Barınma ve Eğitim İhtiyaçları

Bakan, yurt kapasitesinin 9 bin yatağa çıkarıldığını ve barınma ihtiyaçlarının %97'sinin karşılandığını da ekledi. “Gençlerimize kahvaltı ve akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Gelişen, güçlü bir Türkiye istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Vali Ozan Balcı'nın Açıklamaları

Van Valisi Ozan Balcı ise yaptığı konuşmada, tüm ilçelere yüzme havuzu ve gençlik merkezi kazandırıldığını belirterek, yatırımların gençlere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Milletvekillerinin Destekleri

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu da yatırım ve hizmetlerin geleceğe yönelik önemine dikkat çekti.

Program sonrası Bakan Bak, açılışını yaptığı spor salonunu gezerek sporcularla masa tenisi oynadı. Törene ilçenin güvenlik ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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