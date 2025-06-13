Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suriye Savunma Bakanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın Suriye Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi bir ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Gürak, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Savunma Alanında İşbirliği ve Koordinasyon

Görüşmede, iki ülkenin savunma alanında işbirliğini artırma ve iki ordu arasındaki koordinasyonu geliştirme konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede sağlanan bilgiler, iki tarafın da ortak çıkarları doğrultusunda hareket etme isteğini yansıtıyor.

Şam'daki bu görüşmede, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da heyette yer aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerine dair atılacak adımların altı çizildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.