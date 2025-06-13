DOLAR
39,42 -0,18%
EURO
45,5 0,6%
ALTIN
4.339,89 -1,34%
BITCOIN
4.130.700,15 1,1%

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suriye Savunma Bakanı ile Görüştü

Metin Gürak, Suriye'de Murhaf Ebu Kasra ile ortak savunma işbirliğini artırmak üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 12:24
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suriye Savunma Bakanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın Suriye Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi bir ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Gürak, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Savunma Alanında İşbirliği ve Koordinasyon

Görüşmede, iki ülkenin savunma alanında işbirliğini artırma ve iki ordu arasındaki koordinasyonu geliştirme konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede sağlanan bilgiler, iki tarafın da ortak çıkarları doğrultusunda hareket etme isteğini yansıtıyor.

Şam'daki bu görüşmede, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da heyette yer aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerine dair atılacak adımların altı çizildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı
2
Türk Zırhlısı YÖRÜK 4x4, Endonezya'da Yeni Göreve Hazırlanıyor
3
Iğdır'da Kayısı Rekoltesinde 5 Bin Ton Artış Bekleniyor
4
Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
5
Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi
6
Sakarya'da Devriye Motosikletin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
7
Denizli'de Motosikletliler Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği