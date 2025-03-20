Gergerlioğlu'ndan İmamoğlu'na Destek: 'Demokrasimiz Buna İzin Vermemeli'

İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Tepki Topladı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Gergerlioğlu, "Milyonlarca kişinin oy verip seçtiği bir insanın, birtakım uyduruk gerekçelerle diplomasının iptal edilip ardından gözaltına alınmasını ülkemiz, demokrasimiz hak etmiyor," diyerek bu durumu demokrasiye bir tehdit olarak nitelendirdi.

Meclis Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu'na yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmaya dikkat çeken Gergerlioğlu, halkın seçtiği bir liderin böyle bir muameleye tabi tutulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'na Eleştiriler

Ayrıca, Sağlık Bakanlığına verdiği yazılı soru önergelerine ilişkin eleştirilerde bulunan Gergerlioğlu, bu sorulara "mevzuatın kopyalanıp yapıştırılarak yanıt verildiğini" iddia etti. Gergerlioğlu, edindiği yanıtlara itiraz ederek yanıtları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na geri göndereceğini duyurdu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.