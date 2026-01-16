Germencik'te Karnelerine 'Kar' Sürprizi: 3 Kamyonla Kar Şenliği

Uzun yıllardır kar yağışı görülmeyen Aydın'ın Germencik ilçesinde, yarıyıl tatiline giren öğrencilere unutulmaz bir sürpriz düzenlendi. Germencik Belediyesi tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesinden getirilen 3 kamyon karla çocuklar doyasıya oynadı.

Kar Şenliği ve Noktalar

Aydın il merkezinde en son 2 Şubat 2012 tarihinde kar yağışı görülmüş; yaklaşık 14 yıldır kar yağmayan kentte belediye tarafından organize edilen Kar Şenliği kapsamında karlar ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ile Ortaklar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı ve Nevruz Alanı olmak üzere üç farklı noktaya serildi. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler ve aileleri, meydanlarda kurulan alanda karla eğlencenin tadını çıkardı.

Başkan Burak Zencirci'nin Açıklaması

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de çocuklarla bir araya gelerek mutluluğa ortak oldu. Başkan Zencirci, "Bugün karne günü. Çocuklarımıza bir sözümüz vardı. ‘Germencik’e kar getireceğiz’ demiştik. Ödemiş Belediye Başkanımıza ulaştık, ‘Kaç kamyon istiyorsan gönder kardeşim’ dedi. Onun da desteğiyle Germencik ve Ortaklar’da üç kamyon karı çocuklarımızla buluşturduk. Onların yüzündeki sevinç her şeye değer" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, ilçede nadir görülen kar deneyimini çocuklara yaşatırken, aileler ve öğrenciler için keyifli bir yarıyıl başlangıcı oldu.

