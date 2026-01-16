Aydın Büyükşehir’den Çocuklara Yarıyıl Karne Şenliği

Aydın Büyükşehir’den Yarıyıl Karne Şenliği Çocukları Bekliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlediği Yarıyıl Karne Şenliği ile Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde miniklerle buluşuyor. Etkinlikler, çocukların tatili eğlenceyle geçirmesini amaçlıyor.

Renkli Aktiviteler

Şenlikte şişme oyuncaklar, eğlenceli oyun alanları, renkli atölye çalışmaları ve sirk gösterileri yer alacak. Etkinlikler boyunca çocuklar doyasıya eğlenecek ve tatilin keyfini çıkaracak.

Etkinlik Takvimi ve Yerler

Efeler: 16-17-18-29-30-31 Ocak ve 1 Şubat, 12.00 ile 21.00 saatleri arasında, Tekstil Park Fuar Aydın.

Nazilli: 19-20-21 Ocak, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında, Sümer Park Kapalı Spor Salonu.

Söke: 26-27-28 Ocak, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında, Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri.

Başkanın Daveti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları ve ailelerini Karne Şenliği'ne davet ederek yarıyıl tatilinin çocuklar için hem eğlenceli hem de unutulmaz geçmesini amaçladıklarını belirtti.

