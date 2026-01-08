İMSİFED Başkanı Şeref Demir: Bursa kentsel dönüşümlerinde tüm firmalar iş birliğine çağrıldı

İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Başkanı Şeref Demir, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı kentsel dönüşüm projelerinde tüm inşaat firmalarının katılımıyla geniş bir iş birliği kurulması çağrısında bulundu.

Genel Kurulda birlik mesajı

İMSİAD öncülüğünde Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey’deki müteahhit derneklerinin birleşmesiyle geçtiğimiz Mart ayında kurulan İMSİFED’in 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Delegelerin oy birliğiyle yeniden İMSİFED Başkanlığına seçilen Şeref Demir, birlik ve güç birliği vurgusuyla sektöre yönelik çözüm odaklı bir yol haritası sunacaklarını belirtti.

Demir, federasyonun kaymakamlıklar, odalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları nezdinde yürüttüğü saha ziyaretleri ve girişimlerle sektörel dayanışmanın örneklerini sergilediğini, yapıyı daha da genişleterek üyelerinin haklarını güçlü biçimde savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kentsel dönüşümde 'ada bazında' planlama çağrısı

Demir, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşamba, Altıparmak, Merinos ve Soğanlı bölgelerinde planladığı büyük çaplı kentsel dönüşüm projelerine dikkat çekti. Demir, söz konusu projelerin 'ada bazında düşünülmesi gerektiğini' vurgulayarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüştüğünü ve dönüşümlerin bütüncül bir şehircilik anlayışıyla projelendirilmesinin sağlıklı sonuçlar doğuracağını aktardığını söyledi.

Başkan Demir, ayrıca 'Bütün inşaat firmalarının kentsel dönüşüm projelerinde oluşturulacak geniş iş birliğiyle sürece katkı sunmalı' çağrısını yineledi ve sektör paydaşlarını ortak hareket etmeye davet etti.

Genel Kurul sonuçları ve yönetim kadrosu

Genel Kurul’da faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı sonrası çekilen aile fotoğrafıyla etkinlik sona erdi.

Yönetim kurulu asil üyeler: Şeref Demir, Muhammed Adiloğlu, Sabri Şen, Mehmet Yağız, Süleyman Garip, Emrah Taşcan, İbrahim Cem Oflaz, Yusuf Şehitoğlu, İbrahim Uludağ, Emin Uçan, Kenan Gün.

Yönetim kurulu yedek üyeler: Hakan Özdemir, Özgür Şimşek, Hüseyin Kul, Melih Şeker, Şeref Yılmaz, Sait Zorlu, Sadık Erol, Osman Özelif, Sezer Örs, Fatih Tahtalı, Berkay Yıldız.

Denetim kurulu: Latif Altay (Başkan), Selma Özsahuncu (Başkan Yardımcısı), Mustafa Türkoğlu (Üye), Cengiz Bayram (Üye), Mehmet Sünbül (Üye), Alihan İhsan İşçi (Üye).

Disiplin kurulu: İbrahim Taşır (Başkan), Hacı Bekir Ergene (Başkan Yardımcısı), Hamili Çelik (Üye), Celali Tonguç (Üye), Alihan Gülerer (Üye), Mustafa Ergün (Üye).

Yüksek danışma kurulu: Şeref Demir, Sabri Şen, Mehmet Yağız, Süleyman Garip, Emrah Taşcan.

