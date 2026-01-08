İMSİFED Başkanı Şeref Demir: Bursa kentsel dönüşümlerinde tüm firmalar iş birliğine çağrıldı

Şeref Demir, Bursa’daki Çarşamba, Altıparmak, Merinos ve Soğanlı dönüşümlerinin ada bazında planlanması ve tüm inşaat firmalarının iş birliğiyle sürece katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 18:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:39
İMSİFED Başkanı Şeref Demir: Bursa kentsel dönüşümlerinde tüm firmalar iş birliğine çağrıldı

İMSİFED Başkanı Şeref Demir: Bursa kentsel dönüşümlerinde tüm firmalar iş birliğine çağrıldı

İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Başkanı Şeref Demir, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı kentsel dönüşüm projelerinde tüm inşaat firmalarının katılımıyla geniş bir iş birliği kurulması çağrısında bulundu.

Genel Kurulda birlik mesajı

İMSİAD öncülüğünde Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey’deki müteahhit derneklerinin birleşmesiyle geçtiğimiz Mart ayında kurulan İMSİFED’in 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Delegelerin oy birliğiyle yeniden İMSİFED Başkanlığına seçilen Şeref Demir, birlik ve güç birliği vurgusuyla sektöre yönelik çözüm odaklı bir yol haritası sunacaklarını belirtti.

Demir, federasyonun kaymakamlıklar, odalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları nezdinde yürüttüğü saha ziyaretleri ve girişimlerle sektörel dayanışmanın örneklerini sergilediğini, yapıyı daha da genişleterek üyelerinin haklarını güçlü biçimde savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kentsel dönüşümde 'ada bazında' planlama çağrısı

Demir, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşamba, Altıparmak, Merinos ve Soğanlı bölgelerinde planladığı büyük çaplı kentsel dönüşüm projelerine dikkat çekti. Demir, söz konusu projelerin 'ada bazında düşünülmesi gerektiğini' vurgulayarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüştüğünü ve dönüşümlerin bütüncül bir şehircilik anlayışıyla projelendirilmesinin sağlıklı sonuçlar doğuracağını aktardığını söyledi.

Başkan Demir, ayrıca 'Bütün inşaat firmalarının kentsel dönüşüm projelerinde oluşturulacak geniş iş birliğiyle sürece katkı sunmalı' çağrısını yineledi ve sektör paydaşlarını ortak hareket etmeye davet etti.

Genel Kurul sonuçları ve yönetim kadrosu

Genel Kurul’da faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı sonrası çekilen aile fotoğrafıyla etkinlik sona erdi.

Yönetim kurulu asil üyeler: Şeref Demir, Muhammed Adiloğlu, Sabri Şen, Mehmet Yağız, Süleyman Garip, Emrah Taşcan, İbrahim Cem Oflaz, Yusuf Şehitoğlu, İbrahim Uludağ, Emin Uçan, Kenan Gün.

Yönetim kurulu yedek üyeler: Hakan Özdemir, Özgür Şimşek, Hüseyin Kul, Melih Şeker, Şeref Yılmaz, Sait Zorlu, Sadık Erol, Osman Özelif, Sezer Örs, Fatih Tahtalı, Berkay Yıldız.

Denetim kurulu: Latif Altay (Başkan), Selma Özsahuncu (Başkan Yardımcısı), Mustafa Türkoğlu (Üye), Cengiz Bayram (Üye), Mehmet Sünbül (Üye), Alihan İhsan İşçi (Üye).

Disiplin kurulu: İbrahim Taşır (Başkan), Hacı Bekir Ergene (Başkan Yardımcısı), Hamili Çelik (Üye), Celali Tonguç (Üye), Alihan Gülerer (Üye), Mustafa Ergün (Üye).

Yüksek danışma kurulu: Şeref Demir, Sabri Şen, Mehmet Yağız, Süleyman Garip, Emrah Taşcan.

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ SANAYİCİLER VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (İMSİAD) ÖNCÜLÜĞÜNDE BİLECİK, İNEGÖL...

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ SANAYİCİLER VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (İMSİAD) ÖNCÜLÜĞÜNDE BİLECİK, İNEGÖL, YENİŞEHİR VE KARACABEY’DEKİ MÜTEAHHİT DERNEKLERİNİN BİRLEŞEREK GEÇTİĞİMİZ MART AYINDA KURDUKLARI İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ SANAYİCİLER VE İŞ İNSANLARI FEDERASYONU’NUN (İMSİFED) 1. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI. GENEL KURUL’DA İMSİAD BAŞKANI ŞEREF DEMİR, DELEGELERİN OY BİRLİĞİYLE YENİDEN İMSİFED BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ SANAYİCİLER VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (İMSİAD) ÖNCÜLÜĞÜNDE BİLECİK, İNEGÖL...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yaşar Güler Başkanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanları Yıllık Toplantısı
2
Trabzon'da Saç Ekimi Merkezinde Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti
3
İMSİFED Başkanı Şeref Demir: Bursa kentsel dönüşümlerinde tüm firmalar iş birliğine çağrıldı
4
Altındağ’da 2026'nın İlk Mahalle Buluşması — Veysel Tiryaki Vatandaşlarla Buluştu
5
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u Kabul Etti
6
Alaplı'nın 50 Yataklı Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na Teslim Edildi
7
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 25. Yaşını Kutladı: 460 Milyon Yolcu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları