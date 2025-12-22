Germencik'te Zabıta Nöbeti: Öğrenci Güvenliği Önceliği

DOLAR
Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:29
Aydın’ın Germencik ilçesinde Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin okullara güvenli giriş ve çıkışını sağlamak amacıyla denetim ve güvenlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta içi her gün ve her sabah aynı noktalarda görev alan ekipler, özellikle yoğun saatlerde trafik düzeni ve çevre güvenliğini sağlıyor.

Okul önlerinde kontrollü nöbet tutan zabıta ekiplerinin uygulamaları, veliler ve eğitim camiası tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Burak Zencirci'nin açıklaması

"Zabıta ekiplerimiz hafta içi her gün, her sabah aynı noktalarda görevde. Ekiplerimiz, çocuklarımızın huzur ve güvenliği için okul önlerinde kontrollü bir şekilde nöbet tutmaya devam ediyor. Çocuklarımızın güvenliği, bizim en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

