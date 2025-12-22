Germencik'te Zabıta Nöbeti: Öğrenci Güvenliği Önceliği

Aydın’ın Germencik ilçesinde Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin okullara güvenli giriş ve çıkışını sağlamak amacıyla denetim ve güvenlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta içi her gün ve her sabah aynı noktalarda görev alan ekipler, özellikle yoğun saatlerde trafik düzeni ve çevre güvenliğini sağlıyor.

Okul önlerinde kontrollü nöbet tutan zabıta ekiplerinin uygulamaları, veliler ve eğitim camiası tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Burak Zencirci'nin açıklaması

"Zabıta ekiplerimiz hafta içi her gün, her sabah aynı noktalarda görevde. Ekiplerimiz, çocuklarımızın huzur ve güvenliği için okul önlerinde kontrollü bir şekilde nöbet tutmaya devam ediyor. Çocuklarımızın güvenliği, bizim en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek"

