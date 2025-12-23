DOLAR
Germencik’te Zincir Marketlerde Fiyat ve Son Kullanma Tarihi Denetimi

Germencik Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede zincir marketlerde raf kontrolleri yaparak son kullanma tarihi geçen ürünleri tespit edip yasal işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:09
Germencik'te Zincir Marketlerde Fiyat ve Son Kullanma Tarihi Denetimi

Germencik’te Zincir Marketlerde Fiyat ve Son Kullanma Tarihi Denetimi

Zabıta ekipleri rafları tek tek kontrol etti

Aydın’ın Germencik ilçesi genelinde, Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla zincir marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Germencik merkez ile Ortaklar Mahallesi’nde yürütülen kontrollerde raflardaki ürünler tek tek incelendi ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

Tespit edilen ürünler; sayı, adet, barkod ve seri numaralarıyla kayıt altına alındı, tutanak düzenlenerek ilgili gıda kontrol görevlilerine bildirildi. Ayrıca söz konusu ürünlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Belediyeden yapılan değerlendirmede, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceği vurgulanarak, daha sağlıklı bir Germencik için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

