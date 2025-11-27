Geyve'de tır yön tabelasına çarpıp akaryakıt istasyonuna girdi

Sakarya Geyve D-650 Karaçam Mahallesi'nde kontrolden çıkan tır yön tabelasına çarpıp akaryakıt istasyonuna girdi; yaralanma yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:41
Sakarya D-650 Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanma olmadı, işleme başlandı

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolu üzerindeki Karaçam Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan bir tır, önce yön tabelasına çarptı ardından bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Kazanın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi. Olayda yaralanan olmazken, tır ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından ilgili birimlerce inceleme başlatıldı. Bölgedeki trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor ve soruşturma sürüyor.

