Gine'de Eski Cumhurbaşkanı Camara'ya Stadyum Katliamı Davasında 20 Yıl Hapis Cezası

Eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'ya Cezası Verildi

Gine'de eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara, 2009 yılına ait stadyum katliamındaki sorumluluğundan dolayı insanlığa karşı suç işlemekten 20 yıl hapse mahkum edildi.

Karar Duruşmasında Neler Oldu?

Askeri darbe ile 2008 yılında iktidara gelen Camara, başkent Konakri'deki karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Bu duruşmada bulunarak ceza alan diğer 9 sanık ise 10 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldılar.

Ömür Boyu Hapis Cezası Alan Diğer Sanık

Eski Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Bakanı Claude Pivi, 4 Kasım 2023'te hapisten firar etti ve yargılaması gıyaben devam etti. Kendisine ömür boyu hapis cezası verildi.

Davanın Arka Planı

Stadyum katliamı, 28 Eylül 2009 tarihinde gerçekleşti. O gün, Camara'nın ülkeyi yönetimi altında bulunan binlerce kişi, bir sonraki yıl yapılacak olan seçimde onun aday olmaması yönünde çağrıda bulunmuştu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu meydana gelen izdihamda 157 kişi hayatını kaybederken, en az 109 kadının tecavüze uğradığı belirtildi.

Bu dava, Gine tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerleniyor ve 28 Eylül 2022'de başlamıştı. Savcılık, Camara için müebbet hapis cezası talep etmişti. Camara, 23 Aralık 2008'de askeri bir darbe ile iktidarı ele geçirmiş ve 3 Aralık 2009 tarihine kadar yönetimde kalmıştır.