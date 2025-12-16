Giresun'da Hafta Sonu Etkili Yağış: Sahilde Yağmur, Yükseklerde Kar

Genel durum ve etkiler

Giresun’da hafta sonu etkisini artıran yağışlar, sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde devam ediyor. Bölgedeki yağışlar özellikle yayla turizmini ve ulaşımı etkiliyor.

Yaylalar ve ulaşım

Giresun’un yüksek kesimlerinde haftasonundan bu yana hafif şiddette devam eden kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kış turizminin gözde yaylalarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Kapanan yollara ise Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler müdahalede bulundu.

Vatandaşlar yaylalara akın ederken, Kulakkaya Yaylası'nda büyüklü küçüklü gruplar kar üzerinde kayarak eğlendi; gençler kar üstünde horon tepti.

İç kesim ilçelerde kar etkisi

Kar yağışı, Giresun’un iç kesimdeki ilçeleri Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk’ta da etkili oldu. Kent merkezleri beyaza bürünürken, evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı.

GİRESUN’DA SAHİLDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR