Giresun'da Kulakkaya Yaylası'nda Çöpler Toplandı

Giresun'da Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Etkinliği

Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda, orman yangınlarına yönelik alınan önleyici tedbirler çerçevesinde 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi. Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı 1700 rakımlı yaylada gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Hedef: Çocuklarda Farkındalık Yaratmak

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, bir insan için akciğerin ne kadar önemliyse, ormanların da ülke için o kadar değerli olduğunu ifade etti. Bayhan, bu tür aktivitelerin öğrencilerle gerçekleştirilerek farkındalık yaratacak önemli adımlar atıldığını belirtti ve geleceğin sahipleri olan çocukların ailelerini bu konuda yönlendirme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

İnsan Faktörünün Etkisi

Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan ise orman yangınlarının büyük oranda insan kaynaklı nedenlerden kaynaklandığını söyleyerek, geleceğin teminatı çocuklarda bu konulara karşı farkındalık oluşmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğe Katılanlar

Bu anlamlı etkinliğe Dereli Kaymakamı Emrah Azman, Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ve pek çok kurum personeli ile birlikte 80 ilkokul öğrencisi katıldı. Katılımcılar, yaylanın doğasını korumak amacıyla çöp toplama çalışmaları gerçekleştirdi.

Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği yapıldı. Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı 1700 rakımlı yaylada, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte katılımcılar çöp topladı.

Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği yapıldı. Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı 1700 rakımlı yaylada, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte katılımcılar çöp topladı.