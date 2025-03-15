Göç İdaresi'nden Uygur Türkleri Açıklaması: 'Sınır Dışı İddiaları Gerçek Dışı'

Göç İdaresi, Uygur Türkü iki şahsın Çin'e sınır dışı edileceği iddialarını yalanladı ve böyle bir durumun yaşanmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 02:18
Göç İdaresi'nden Uygur Türkleri Açıklaması: 'Sınır Dışı İddiaları Gerçek Dışı'

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Önemli Açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın ve sosyal medya organlarında yer alan "Uygur Türkü iki şahsın Çin'e sınır dışı edileceğine" dair iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Açıklamanın Detayları

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bahsi geçen şahıslardan A.M.'nin kendi isteğiyle ailesinin bulunduğu bir Batı ülkesine göç ettiği, A.A. isimli şahsın ise 2023 yılında hakkındaki gözetim kararının kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yabancıların gönderilmesinde dikkatli olunmasının gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda, hiçbir bireyin işkence riski taşıyan veya ırkı, dini, tabiiyeti gibi sebeplerden dolayı hayatı veya hürriyeti tehdit altında bulunan bir yere gönderilmeyeceği ifade edildi.

Son olarak, açıklamada "Bahse konu şahısların Çin'e gönderileceği iddiaları kesinlikle yanlıştır ve bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir" denilerek konunun altında yatan gerçekler net bir şekilde ortaya kondu.

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