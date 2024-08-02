Gökçebelen Tüneli İnşaatında Yeni Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Gökçebelen Tüneli'nde İncelemede Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alanya-Gazipaşa Yolu üzerindeki Gökçebelen Tünel şantiyesinde önemli incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, tünelin tamamlanmasıyla mevcut seyahat süresinin 27 dakikadan 10 dakikaya düşeceğini vurguladı ve güvenli bir trafik sağlanacağını belirtti.

Gökçebelen Tüneli'nin Önemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şantiyede gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Gökçebelen Tüneli bizim için kıymetli. Antalya ve Mersin arasında ulaşım süresinin azalması, yolculukları daha konforlu hale getirecek" dedi.

Mevcut yolun 483 kilometre uzunluğunda olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Bu yolun önemli bir kısmı eski ve standartları düşük. Yapılacak yenileme ve tünel çalışmaları ile bu mesafeyi 440 kilometreye düşüreceğiz" şeklinde konuştu.

Tünel Özellikleri ve İlerleme Durumu

Gökçebelen Tüneli'nin sol tüpü 11 bin 89 metre, sağ tüpü ise 11 bin metre uzunluğunda. Toplam uzunluğu 22 bin 89 metre olan tünelin yaklaşık 5 bin 700 metrelik bölümünde kazı ve destekleme işlemleri sona erdi. Bu da tünelin yüzde 26'sının tamamlandığı anlamına geliyor.

Uraloğlu, bağlantı yolları ile birlikte tünelin toplam uzunluğunun 12 bin 500 metreye ulaşacağını belirterek, "Tünelimiz tamamlandığında hem zaman, hem de yakıt tasarrufu sağlayacağız. Yıllık tasarruf miktarı ise yaklaşık 575 milyon lira olacak" ifadelerini kullandı.

Çevresel Etkiler

Projenin çevresel etkilerine de dikkat çeken Uraloğlu, bu projeyle birlikte yıllık 9 bin 31 ton karbon tasarrufu sağlanacağını belirtti. Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden bakan, iki il arasındaki mesafeyi daha da kısaltacaklarını duyurdu.

Sonuç olarak, Gökçebelen Tüneli'nin tamamlanması, bölgenin ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştıracak ve ekonomik kazançların yanı sıra çevresel faydalar da sağlayacaktır.