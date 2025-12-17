GÖKKURT Türkiye ikincisi oldu: Gençler projeyi büyütmeyi hedefliyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki Anadolu Lisesi bünyesinde 2020 yılında kurulan GÖKKURT İnsansız Hava Araçları Takımı, Teknofest 2025 sürecinde elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Takım, kazandığı deneyim ve teknik birikimi daha ileri projelere taşımayı amaçlıyor.

Teknofest başarısı ve yarışma süreci

GÖKKURT, Teknofest 2025 İnsansız Hava Araçları Yarışmasında finale kalan 19 takım arasında yer aldı. Hazırladığı Proje Sunum Raporu ile TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan ekip, kendi üretimleri olan İHA’nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladı. 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında projelerini sergileyen takım, "sabit kanat" kategorisinde elde ettiği derecenin ardından bunu bir varış noktası değil, yeni bir başlangıç olarak gördüklerini belirtti.

Danışman öğretmen ve pilotun açıklamaları

Takımın danışman öğretmeni Burak Demirci süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "GÖKKURT takımı 2020 yılında kuruldu. İlk yıllarda finale kalamadık, sonrasında 17’ncilik, ardından 5’incilik geldi. Bir süre ara vermek zorunda kaldık ama bu yıl tekrar yarışmaya döndük. Geçmişten gelen bilgi birikimi ve öğrencilerimin özverili çalışmasıyla önemli bir sonuç elde ettik. Bu süreç bize şunu gösterdi: İmkânlar sınırlı olsa bile çalışarak, isteyerek ve vazgeçmeyerek ciddi sonuçlar alınabiliyor."

Demirci, asıl kazanımın derece değil öğrencilerin edindiği deneyim olduğuna dikkat çekerek ekledi: "Devrek gibi küçük bir ilçede okuyan öğrenciler, normal şartlarda kolay kolay yaşayamayacakları bir mühendislik ve teknoloji deneyimi yaşadı. Kendi yaşıtlarının neler ürettiğini gördüler, özgüven kazandılar. Bu deneyimin onların üniversite hayatına ve meslek yolculuklarına çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Bundan sonra bu birikimle çok daha büyük işlere imza atacaklar" dedi.

Takım pilotu Alper Sarsık ise hedeflerini büyüttüklerini belirterek şunları söyledi: "Bundan sonra tekrar katılmayı planlıyoruz. O şekilde üç boyut yazı şu anda prototip üretmeye çalışıyoruz. Uçağımız için o şekilde bizim için müthiş bir deneyimdi yarışmaya katılmak. Oradaki ortamı görmek çok iyiydi. Liseler arası vardı. Uluslararası İHA yarışmalarına katılan yarışmacıları da görmüştük. Oradaki heyecan başka yani öyle söyleyeyim. İHA’mızın stall hızı 9 m/s İHA’mızın uçuş hızı maksimum 25 km/s İHA’mızda 200 gram yükler bıraktık. Birinci yükümüz 2 m çapındaki dairede 47 cm’e düştü. İkinci yükümüz ise 10 m çapındaki dairede 1.47’ye düştü. O şekilde yaklaşık olarak 6-7 ay sürdü. Yaz tatilimizde sürekli okula gittik. O şekilde çalışmalar yürüttük. Sürekli okuldaydık yani uçağımızı üretmek için. Bununla ilgili normalde biz 1. olmuştuk. Fakat yükü bıraktığımız sırada uçağımız bir direğin içerisinden döndüğü için 10 puanlık bir ceza yedik. Bu yüzden ikinciliğe düştük. Üzülmüştük ama yine de ikinci olmak da bizim için büyük bir başarıydı. Yine de çok mutluyduk".

GÖKKURT Takımı; danışman öğretmen Burak Demirci ile öğrenciler Kerem Gebeş, Asya Karabürme, Tuğsem Erva Çibasmaz, Muhammed Enes Tor ve Alper Sarsık’tan oluşuyor. Ekip, elde ettiği deneyimi daha ileri teknoloji projelerine dönüştürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

