Göktaş'tan İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki

Bakan Göktaş, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını uluslararası hukukun ihlali saydı; ablukanın kaldırılması ve suçluların yargılanması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:27
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

'Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir. Meşru insani yardım çabalarını hedef almak, savaş hukukuna ve insanlığa sığmaz. Bebek katili, soykırımcı İsrail hükümetinin zalim politikaları, Filistin halkının direnişini ve dünyadaki dayanışmayı bastıramaz, tam tersine, zulmü ifşa ederek vicdan sahibi herkesin sesini daha da yükseltir. Uluslararası toplum, insani koridorların güvenliğini teminat altına almalı, ablukanın kalkması için somut adımlar atmalı ve suçluları yargı önüne çıkarmalıdır. Gazze dünyanın vicdanıdır.'

Göktaş, paylaşımında ayrıca saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, ablukanın kaldırılması ve suçluların yargılanması çağrısında bulundu.

