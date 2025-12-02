Gölcük’te pazarcı cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet, ‘Sağ ol’ yanıtı

Kocaeli Gölcük’te pazarcı Şakir Kaya’yı öldüren Tuanay Ç., mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı; sanık karara "Sağ ol" dedi.

Olay ve tutuklama

Olay, 27 Haziran 2023 tarihinde Değirmendere Mahallesi’ndeki salı pazarı girişinde meydana geldi. Olaydan dört gün önce cezaevinden çıktığı belirtilen Tuanay Ç. (23), pazarcı esnafı Şakir Kaya (65)’ya pazarda defalarca demir çubukla vurdu. Yaşlı adam hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşmada dikkat çeken ifadeler

Hakkında ’canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan dava açılan Tuanay Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ve maktulün kızları salonda hazır bulundu. Maktulün kızları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı: "Şakir amca dedemin arkadaşı. Amca gibi çok sevdiğim bir adamdır. Benim öldürdüğüm Şakir amca değil, plastik yani yapay zekadır. Şakir amca yaşıyor, kesinlikle ölmedi. Benim öldürdüğüm yapay zeka. İşlediğim bir cinayet değildir."

Maktulün kızlarına yönelik de sanık, "Babanız yaşıyor. Benim öldürdüğüm yapay zeka" dedi.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ve sanığın "akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu" yönündeki raporu dikkate aldı. Heyet, Tuanay Ç. hakkında ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından sanık, kararı açıklayan mahkeme başkanına "Sağ ol" dedi.

ÖLDÜRÜLEN ŞAKİR KAYA.

