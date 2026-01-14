Gölcük'te Yeni Hükümet Konağı'nda sona gelindi

İç mekan düzenlemeleri tamamlandığında Kaymakamlık ve kurumlar taşınacak

Gölcük'te kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayacak yeni Hükümet Konağı binasının inşasında sona yaklaşıldı.

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iç mekan düzenlemelerinde son aşamaya gelinen binada çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Gölcük Kaymakamlığı ve ilgili kamu kurumlarının taşınma süreci başlayacak.

Son bir yılda hizmete alınan projeler: Şehirlerarası Otobüs Terminali, Değirmendere Kayık Çekek Yeri, Barbaros Hayrettin Lisesi, Şehit İsmail Demircan İlkokulu, Sezai Karakoç Yaya Üst Geçidi, Necati Çelik Devlet Hastanesi ek binaları ile çeşitli sağlık merkezleri hizmete alındı.

Öte yandan Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi, İhsaniye Spor Kompleksi, Ulaşlı alt geçidi, sahil düzenlemeleri ve tarihi yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İlçenin 2026 yılı yatırım programında ise kapalı spor salonu, kongre merkezi, çocuk köyü, tematik parklar, sokak hayvanları doğal yaşam alanı ve katı atık geri dönüşüm tesisi gibi projelerin ihale süreçlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

