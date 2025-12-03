Görele'de ıslık diliyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı — ISLIKDER

Kuşköy Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, Görele Cumhuriyet Meydanı'nda ıslık diliyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:46
ISLIKDER üyeleri Görele Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde çalışmalarını sürdüren Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği (ISLIKDER) üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajlarını Görele Cumhuriyet Meydanı’nda ıslık diliyle verdiler.

Dernek üyeleri meydanda bir araya gelerek engellilere yönelik mesajlarını ıslık diliyle iletti. ISLIKDER Başkanı Şeref Başkan, 3 Aralık’ın sadece sembolik bir gün olmadığını belirterek "Engellilerin bir gün değil, her gün yanındayız. Engellilik sadece bir sağlık sorunu değildir; sosyal yönleriyle hepimizi yakından ilgilendiren insani bir konudur. Engelliliğin olumsuz etkilerini en aza indirmek için herkesin duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç vardır. Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Dernek üyelerinden Ahmet Köçek ise ıslık diliyle "Engel yaşamaya engel değildir, sevgi varsa engel yoktur" mesajını iletti. Esma Kodalak ise yine ıslık diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Hiçbir engel başarmaya engel değildir" ifadelerini duyurdu.

Son olarak konuşan Yılmaz Bebek de "Engelsiz bir dünya için el ele, hayatı paylaşmak için engel yok" ifadelerini ıslık diliyle aktardı.

Programın sonunda dernek üyeleri hep birlikte ıslık diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun" diyerek etkinliği tamamladı.

