Greenpeace, North Dakota Boru Hattı Protestoları Nedeniyle 660 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Greenpeace, North Dakota'daki boru hattı protestoları nedeniyle 660 milyon dolar tazminata mahkum edildi ve itiraz edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:37
Greenpeace, North Dakota Boru Hattı Protestoları Nedeniyle 660 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Greenpeace'e 660 Milyon Dolarlık Tazminat Cezası

Çevre örgütü Greenpeace, ABD'nin North Dakota eyaletinde gerçekleşen petrol boru hattı inşaatına karşı düzenlenen protestolar nedeniyle 660 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Jüri, protestoların 2016-2017 yılları arasında Standing Rock bölgesinde gerçekleştirildiği ve Greenpeace'in bu süreçteki rolünü değerlendirdi.

Energy Transfer Şirketinin Davası

Petrol boru hattı projesinin sahibi Energy Transfer şirketi tarafından açılan davada, jüri Greenpeace'i “iftira, tahribat ve mal hasarı” nedeniyle sorumlu tuttu. Şirket, bu kararı zafer olarak nitelendirirken, Greenpeace'in gelecekte itiraz edeceklerini ve mücadelelerinin devam edeceği ifade edildi.

Projenin Etkileri ve Tarihçesi

North Dakota'daki boru hattı projesine yaklaşık 3 milyar 700 milyon dolar harcandı ve bu projeyle hedeflenen, endüstrileşmiş eyaletlerde petrol üretimi ile istihdam sağlamaktı. Ancak bu süreç, Amerikalı yerli halklar ile çevrecilerin, hükümetle karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Boru hattının Kızılderili kabilelerin yaşam alanlarını, temiz su kaynaklarını ve atalarının mezarlarını tehdit ettiği öne sürülüyor. Yerel halk, boru hattında/bir olası petrol sızıntısının Missouri Nehri gibi önemli su kaynaklarını tehdit edebileceğini ve bunun da milyonlarca Amerikalının yaşamını riske atacağını belirtiyor.

Politik Arka Plan

ABD eski Başkanı Donald Trump, ilk döneminde bu petrol boru hattı için başkanlık kararnamesi imzalayarak projelerin önündeki engellerin kaldırılmasına ön ayak olmuştu.

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