Gripte Erken Uyarı: Dr. Esra Ülker’den Korunma ve Risk Bilgileri

Dr. Esra Ülker, grip vakalarının bu sezon Türkiye’de daha erken başladığını, bulaşmanın kapalı alanlarda arttığını ve korunma yollarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:31
Gripte Erken Uyarı: Dr. Esra Ülker’den Korunma ve Risk Bilgileri

Gripte Erken Dönem Uyarısı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ülker, grip vakalarının bu sezon Türkiye’de önceki yıllara göre daha erken ortaya çıktığını belirterek toplumun dikkatli ve bilinçli davranması gerektiğini vurguladı.

Bulaşma ve Belirtiler

Dr. Ülker, "Grip enfeksiyonu, önceki yıllara kıyasla bu sezon Türkiye’de daha erken görülmeye başladı. Kış aylarında artan mevsimsel şartlar ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzaması, viral enfeksiyonların hızla yayılmasına neden oluyor." dedi.

Grip; ani başlayan ateş, öksürük, titreme, kas ve eklem ağrıları, halsizlik ve burun akıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkar ve influenza A ve B virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonudur.

Bulaş Riski Kapalı Alanlarda Artıyor

Dr. Ülker, "Grip virüsü; öksürme, hapşırma, yakın temas, öpüşme ve tokalaşma yoluyla kolaylıkla bulaşmaktadır. Özellikle ellerin sabunla sık sık yıkanmaması, virüsün yayılmasını hızlandırmaktadır. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaş riski çok daha fazladır. Hasta kişilerin öksürmesi veya hapşırması sırasında havaya yayılan virüsler, solunum yoluyla sağlıklı bireylere geçebilmektedir. Bağışıklığı düşük olan kişiler genellikle 1-4 gün içinde gribe yakalanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Risk Grupları Daha Dikkatli Olmalı

Dr. Ülker, grip vakalarının çoğunlukla kendiliğinden iyileşme eğiliminde olduğunu ancak bebekler, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve kronik hastalığı olan kişilerin daha ağır seyredebileceğini belirtti. Grip; bronşit, zatürre, sinüzit, kulak enfeksiyonları ve astım gibi kronik hastalıkların alevlenmesine yol açabilir. Belirtilerin şiddetlenmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Gripten Korunma Önerileri

Korunmada hijyenin önemine dikkat çeken Dr. Ülker, ellerin sabunla sık sık yıkanması, hasta kişilerin maske kullanması ve öksürürken ağızlarını kapatmalarını önerdi. Ayrıca bol sıvı tüketimi, dengeli beslenme, C vitamini açısından zengin sebze ve meyvelerin tüketilmesi ve ev ile iş yerlerinin düzenli olarak havalandırılmasının önemine işaret etti.

Tedavi ve Destekleyici Uygulamalar

Grip tedavisinde temel hedefin belirtileri hafifletmek ve vücudun iyileşme sürecini desteklemek olduğunu belirten Dr. Ülker, dinlenme, bol sıvı tüketimi ve sağlıklı beslenmenin tedavinin temelini oluşturduğunu ifade etti. Gerekli durumlarda tedavinin mutlaka doktor kontrolünde planlanması gerektiğini vurguladı.

GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ESRA ÜLKER

