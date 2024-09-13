Grönland'daki Mega Tsunami, 2023 Sismik Gizemini Aydınlattı

Grönland'daki bir heyelan, 2023'te kaydedilen sismik sinyallerin kaynağı olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:28
Grönland'daki Mega Tsunami, 2023 Sismik Gizemini Aydınlattı

Grönland'daki Mega Tsunami'nin Etkileri

Bilim camiası, 2023'te meydana gelen sismik olayların nedenini Grönland'da gerçekleşen dev bir tsunamiye bağladı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında dünya çapında kayıt altına alınan sismik sinyallerin kaynağının, Grönland'ın doğusundaki Dickson Fiyordu'ndan kaynaklandığı belirlendi.

Sismik Gizemin Arka Planı

BBC'de yer alan habere göre, araştırmacılar Danimarka Donanması'nın desteklediği 9 günlük bir inceleme gerçekleştirdi. Sismik verileri analiz eden bilim insanları, sinyalin kaynak noktası olarak Dickson Fiyordu'nu belirledi. Tsunami öncesinde çekilen uydu görüntüleri ve fiyordun fotoğrafları karşılaştırılarak detaylı bir araştırma yapıldı.

Heyelan ve Mega Tsunami Oluşumu

Yapılan inceleme sonucunda, Dickson Fiyordu’nda 1200 metre yükseklikteki bir dağın zirvesinden eriyen buzulun çökmesini takiben dev bir heyelan meydana geldiği tespit edildi. Bu heyelan, 9 gün boyunca Dünya’yı sarsan tsunamiyi tetikledi.

Araştırma sonuçlarına göre, heyelan sonucu oluşan 200 metre yüksekliğindeki dev dalga, dar fiyordun içinde sıkışarak ileri geri hareket etmesiyle gizemli sismik sinyallerin oluşmasına neden oldu.

İklim Değişikliğinin Rolü

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle Grönland'da bulunan destekleyici buzulların erimesinin, benzer heyelanların sıklığını artırdığını düşünmektedir. Bu önemli çalışma, iklim değişikliğiyle bağlantılı risklerin altını çizmektedir.

Araştırmanın detayları, prestijli Science dergisinde yayınlandı.

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