Gül, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:59
Gül, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafları değerlendirdi.

Bu etkinlik, Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve geniş bir katılımın olduğu bir oylama sürecidir. Gül, bu tür organizasyonların medyanın önemini ve toplumsal hafızayı canlı tutma konusundaki rolünü vurguladığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın yıllık fotoğraf yarışması, yalnızca gazeteciliğin sanat yönünü ön plana çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal olayların görsel belgelerle anımsanmasını da sağlıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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