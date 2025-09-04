DOLAR
Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti — Komisyon ve Siyasi Gündem Masaya Yatırıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek komisyon çalışmaları ve siyasi gündemi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:26
Ziyaret ve görüşme detayları

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi ve görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Açıklamalar

Görüşmenin ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ahmet Davutoğlu, ziyaretten dolayı Uysal'a teşekkür ederek, Türk siyasetinin bundan sonra alacağı şekil, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve yürüyen süreçlerle ilgili kapsamlı istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

Gültekin Uysal da Davutoğlu'na teşekkür ederek Türkiye'nin siyasi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal (solda), Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na (sağda) ziyarette bulundu.

