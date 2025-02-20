Gümüşhane'de Mahsur Kalan Hasta Kar Ekiplerince Kurtarıldı

Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Dölek köyü'nde meydana gelen olay, acil müdahale gerektiren bir durumu gözler önüne serdi. Diyabet hastası olan Mehmet Arı (70), ani bir rahatsızlık geçirmesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek yardım talep etti.

Yüksek kar yağışları nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede açıldı. Bu sayede sağlık ekipleri, Arı'ya müdahalede bulunarak gerekli tedavi için hastaneye ulaştırmayı başardı.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Arı, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu olay, zorlu kış koşullarında sağlık hizmetlerinin erişebilirliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Gümüşhane'nin köyündeki hasta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.