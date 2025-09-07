Gündem 7 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi ve Sporun Öne Çıkanları

DOLAR
Yayın Tarihi: 07.09.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:00
GÜNDEM / 7 Eylül 2025 - ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Gündem Başlıkları

1. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. Yıl Koşusu ve 102. Yıl Dayanışma Konserine katılacak. (Ankara/10.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliğe ziyarette bulunacak; AK Parti İl Başkanlığı 3 Kademe Teşkilat Toplantısı ve Vefa Buluşması ile sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla yapılacak istişare toplantısına iştirak edecek. (Kastamonu/10.00/12.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 22. İmam Hatipliler Kurultayı Kapanış Konferansına katılacak. (Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu yeni hizmet binasının açılış törenine iştirak edecek. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1. İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi nedeniyle yaşanan kriz ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 22. İmam Hatipliler Kurultayı Kapanış Konferansına ve Hafız Hüseyin Emre Kur'an Kursu Açılış Programına iştirak edecek. (Gaziantep/11.15/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya ile yapacağı maçı izleyecek. (Bangkok/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubundeki ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek. (Konya/21.45) (Fotoğraflı)

3. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak; şampiyonanın üçüncülük maçı Japonya ile Brezilya arasında oynanacak. (Bangkok/15.30/11.30) (Fotoğraflı)

4. Nesine 2. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları gerçekleştirilecek.

5. Nesine 3. Lig gruplarında 2025-2026 sezonu ilk hafta müsabakaları oynanacak.

6. FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) son 16 turu maçları tamamlanacak. (Riga/12.00/15.15/18.30/21.45) (Fotoğraflı)

7. Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasına Üsküdar Belediyespor-Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakalarıyla devam edilecek. (İstanbul/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

8. EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan'ın Balatonfüredi KSE takımıyla rakip sahada karşılaşacak; 1. tur ilk maçında Depsaş Enerji ise Kosova'nın KH Besa Famgas takımına konuk olacak. (Balatonfüred/19.00/Peja/20.00) (Fotoğraflı)

9. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Monza/16.00) (Fotoğraflı)

10. Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak. (Magny-Cours/12.00/16.30)

***

