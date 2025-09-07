Gündem 7 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi ve Sporun Öne Çıkanları

GÜNDEM / 7 Eylül 2025 - ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Gündem Başlıkları

1. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. Yıl Koşusu ve 102. Yıl Dayanışma Konserine katılacak. (Ankara/10.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliğe ziyarette bulunacak; AK Parti İl Başkanlığı 3 Kademe Teşkilat Toplantısı ve Vefa Buluşması ile sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla yapılacak istişare toplantısına iştirak edecek. (Kastamonu/10.00/12.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 22. İmam Hatipliler Kurultayı Kapanış Konferansına katılacak. (Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu yeni hizmet binasının açılış törenine iştirak edecek. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1. İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi nedeniyle yaşanan kriz ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 22. İmam Hatipliler Kurultayı Kapanış Konferansına ve Hafız Hüseyin Emre Kur'an Kursu Açılış Programına iştirak edecek. (Gaziantep/11.15/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya ile yapacağı maçı izleyecek. (Bangkok/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubundeki ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek. (Konya/21.45) (Fotoğraflı)

3. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak; şampiyonanın üçüncülük maçı Japonya ile Brezilya arasında oynanacak. (Bangkok/15.30/11.30) (Fotoğraflı)

4. Nesine 2. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları gerçekleştirilecek.

5. Nesine 3. Lig gruplarında 2025-2026 sezonu ilk hafta müsabakaları oynanacak.

6. FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) son 16 turu maçları tamamlanacak. (Riga/12.00/15.15/18.30/21.45) (Fotoğraflı)

7. Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasına Üsküdar Belediyespor-Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakalarıyla devam edilecek. (İstanbul/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

8. EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan'ın Balatonfüredi KSE takımıyla rakip sahada karşılaşacak; 1. tur ilk maçında Depsaş Enerji ise Kosova'nın KH Besa Famgas takımına konuk olacak. (Balatonfüred/19.00/Peja/20.00) (Fotoğraflı)

9. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun 16. ayağı olan İtalya Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Monza/16.00) (Fotoğraflı)

10. Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak. (Magny-Cours/12.00/16.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.