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Gündem Özeti: 24 Ekim 2024

24 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek önemli olaylar ve gelişmeler hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 00:00
Gündem Özeti: 24 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2024

KURUM: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YEREL ve ULUSAL GÜNDEM

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer alacak ve Genişletilmiş BRICS Oturumu'na katılacak.

YASAMA ve YÜRÜTME FAALİYETLERİ

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Budapeşte'de Macaristan Adalet Bakanlığı'nda bir heyetler arası görüşmeye katılacak. Ulusal Yargı Ofisi Başkanı György Senyei ve Ulusal Yargı Konseyi Başkanı Peter Szabo ile bir araya gelecek.

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

EKONOMİ ve FİNANS GÜNDEMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına dair finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Faaliyet: Ankara / Saate göre: 10.00 / 14.00 / 14.30

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak. Faaliyet: Ankara / Saat: 10.00

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. Faaliyet: Ankara / Saat: 14.00

DÜNYA ve DİPLOMASİ GÜNDEMİ

1- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in vefatının ardından gelişmelerin takibi sürüyor. Adresler: Pensilvanya/Washington/New York

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'la ilgili saldırılarına dair gelişmeler izlenmekte. Adresler: Gazze/Kudüs/Beyrut

SPOR GÜNDEMİ

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını İstanbul'da ağırlayacak. Saat: 22.00

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak. Saat: 22.00

3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat: 19.45

4- THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Saat: 21.30

5- FIBA Kadınlar Avrupa KupasıYTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Fransa'nın Charnay Basket takımını, K Grubu'nda ise Beşiktaş Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibine konuk olacak. Muğla: Saat 19.00 / Namur: Saat 21.30

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