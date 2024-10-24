Gündem Özeti: 24 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2024

KURUM: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YEREL ve ULUSAL GÜNDEM

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer alacak ve Genişletilmiş BRICS Oturumu'na katılacak.

YASAMA ve YÜRÜTME FAALİYETLERİ

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Budapeşte'de Macaristan Adalet Bakanlığı'nda bir heyetler arası görüşmeye katılacak. Ulusal Yargı Ofisi Başkanı György Senyei ve Ulusal Yargı Konseyi Başkanı Peter Szabo ile bir araya gelecek.

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

EKONOMİ ve FİNANS GÜNDEMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına dair finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Faaliyet: Ankara / Saate göre: 10.00 / 14.00 / 14.30

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak. Faaliyet: Ankara / Saat: 10.00

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. Faaliyet: Ankara / Saat: 14.00

DÜNYA ve DİPLOMASİ GÜNDEMİ

1- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in vefatının ardından gelişmelerin takibi sürüyor. Adresler: Pensilvanya/Washington/New York