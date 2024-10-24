Gündem Özeti: 24 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2024
KURUM: Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YEREL ve ULUSAL GÜNDEM
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer alacak ve Genişletilmiş BRICS Oturumu'na katılacak.
YASAMA ve YÜRÜTME FAALİYETLERİ
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Budapeşte'de Macaristan Adalet Bakanlığı'nda bir heyetler arası görüşmeye katılacak. Ulusal Yargı Ofisi Başkanı György Senyei ve Ulusal Yargı Konseyi Başkanı Peter Szabo ile bir araya gelecek.
2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.
EKONOMİ ve FİNANS GÜNDEMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına dair finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Faaliyet: Ankara / Saate göre: 10.00 / 14.00 / 14.30
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak. Faaliyet: Ankara / Saat: 10.00
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. Faaliyet: Ankara / Saat: 14.00
DÜNYA ve DİPLOMASİ GÜNDEMİ
1- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in vefatının ardından gelişmelerin takibi sürüyor. Adresler: Pensilvanya/Washington/New York
2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'la ilgili saldırılarına dair gelişmeler izlenmekte. Adresler: Gazze/Kudüs/Beyrut 1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını İstanbul'da ağırlayacak. Saat: 22.00 2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak. Saat: 22.00 3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat: 19.45 4- THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Saat: 21.30 5- FIBA Kadınlar Avrupa KupasıYTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Fransa'nın Charnay Basket takımını, K Grubu'nda ise Beşiktaş Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibine konuk olacak. Muğla: Saat 19.00 / Namur: Saat 21.30 *** Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet üzerinden oluşturulan her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz veya başka kurumlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.
SPOR GÜNDEMİ
1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını İstanbul'da ağırlayacak. Saat: 22.00
2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak. Saat: 22.00
3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat: 19.45
4- THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Saat: 21.30 5- FIBA Kadınlar Avrupa KupasıYTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Fransa'nın Charnay Basket takımını, K Grubu'nda ise Beşiktaş Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibine konuk olacak. Muğla: Saat 19.00 / Namur: Saat 21.30 *** Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet üzerinden oluşturulan her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz veya başka kurumlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.
5- FIBA Kadınlar Avrupa KupasıYTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Fransa'nın Charnay Basket takımını, K Grubu'nda ise Beşiktaş Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibine konuk olacak. Muğla: Saat 19.00 / Namur: Saat 21.30
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Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet üzerinden oluşturulan her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz veya başka kurumlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.