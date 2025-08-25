DOLAR
40,94 0,31%
EURO
47,94 0,33%
ALTIN
4.442,95 -0,26%
BITCOIN
4.619.646,62 -0,16%

Gündem Özeti — 25 Ağustos 2025: Kurtulmuş, Özel, TCMB, Fidan

25 Ağustos 2025 gündemi: Kurtulmuş ve Özgür Özel ziyaretleri, TCMB ve TÜİK verileri, Dışişleri'nde Fidan, Gazze gelişmeleri ve lig maçları.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 00:00
Gündem Özeti — 25 Ağustos 2025: Kurtulmuş, Özel, TCMB, Fidan

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ağustos 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek; atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması, kortej yürüyüşü ve Şuhut Belediye Şehir Stadyumu Etkinlikleri'ne katılacak. (Afyonkarahisar/20.30/21.00/21.30)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca Cezaevi'ni, partisinin Şuhut ilçe başkanlığını ve Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek. (İzmir/13.00/Afyonkarahisar/23.00)

Ekonomi ve Finans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ile reel kesim güven endeksini ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. (İstanbul/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek. (Cidde)

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçıyla sona erecek. (İstanbul/19.00)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, İstanbulspor-Manisa FK maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/21.30)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. (Nakhon Ratchasima/15.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yaya Çarpması: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Sulama Kanalına Düşen 16 Yaşındaki Beşir Curuv Hayatını Kaybetti
3
Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Bingazi'de Görüştü
4
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
5
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
6
Yalçın: MHP, 'Terörsüz Türkiye' Yürüyüşünün Garantörü Olmaya Devam Edecek
7
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı